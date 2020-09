Benfica verrassend uitgeschakeld in derde voorronde Champions League na onder meer een owngoal van Jan Vertonghen

Een debuut in mineur voor Jan Vertonghen bij Benfica. De Rode Duivel maakte namelijk een owngoal in de derde voorronde van de Champions League. Benfica verloor de wedstrijd ook met 2-1 van PAOK Saloniki.

Benfica was de betere ploeg, maar doelpunten kregen we in de eerste helft niet te zien. In de tweede helft kwam er een pijnlijk moment voor Rode Duivel Jan Vertonghen, want de verdediger maakte een owngoal, waardoor de Grieken op 1-0 kwamen.

Het werd nog erger voor de Portugezen, want een kwartier voor het einde zorgde Andrija Zivkovic voor de 2-0. In de laatste minuut maakte Rafa Silva nog de eerredder, maar verder raakte Benfica niet meer. Jan Vertonghen zal dit seizoen dus niet in de Champions League te zien zijn.