'Driedubbele wedstrijdpremie': bestuur van KAA Gent haalde alles uit de kast om team te laten presteren onder Bölöni

De weinige dagen van Laszlo Bölöni bij KAA Gent zijn geteld. Het bestuur gaf toe dat hij niet de juiste man was om Jess Thorup op te volgen. De timing van die beslissing, daags voor het duel tegen Rapid Wenen, was opvallend.

Met een schokeffect van het ontslag en door het terughalen van Peter Balette naar de groep als T2 wil het bestuur van KAA Gent de play-offronde bereiken door Wenen te kloppen. Daar hechten ze bijzonder veel belang aan volgens Peter Vandenbempt.

18 op 15

"De voorzitter wou dat de ploeg begon te winnen onder Laszlo Bölöni en in een goeie flow zou komen. Naar verluidt heeft hij daarom driedubbele premies beloofd voor de wedstrijd tegen KV Mechelen (1-0 winst) én die tegen KAS Eupen", verklaarde de voetbalcommentator in Extra Time.

Zo'n inspanning van voorzitter De Witte zou het belang van die Europese campagne voor de club onderstrepen. "In de spelersgroep werd er gegrapt dat ze bij een zege in Eupen 18 op 15 zouden hebben", voegde hij er nog aan toe. Maar na de nederlaag in Eupen stuurde die spelersgroep een negatief signaal uit naar het bestuur, dat dan maar zijn conclusies trok.