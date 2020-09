Drie trainers werden al bedankt voor bewezen diensten: Wolf en trainer van rode lantaarn voelen druk al toenemen

Een trainer wordt afgerekend op de resultaten van het team. Het is een principe dat zo oud is als het voetbal zelf. Voor twee coaches betekent het dat de druk op hen heel groot is geworden.

De match tegen Beerschot werd gezien als mogelijk een van de laatste kansen voor Hannes Wolf bij KRC Genk. De Duitser nam vorig seizoen over van Felice Mazzu en moet zijn job vrezen na een zeer matig competitiebegin, met maar een zege in vijf matchen. Op het veld van Beerschot kon er dus maar beter gewonnen worden. De Limburgers kregen echter een 5-2 om de oren en de frustratie op het veld was duidelijk aanwezig. Degradatieduel in het verschiet Ook bij rode lantaarn Moeskroen neemt de druk op Fernando Da Cruz toe. Hij begon met een gelijkspel aan de competitie tegen Antwerp en sprokkelde ook tegen Anderlecht nog een punt, maar zijn team gaf nog niet een keer de indruk dat ze drie punten zouden pakken. Volgend weekend komt het nummer 16 in de rangschikking, KAA Gent, naar Le Canonnier. Een degradatieduel... Het tweetal, vooral Wolf, mag zich dus zorgen beginnen maken. Het zou ons niet verwonderen dat een van hen door de bookmakers wordt aangeduid als de eerstvolgende coach die zijn C4 krijgt. Thorup, Vercauteren en Bölöni werden eerder al bedankt voor bewezen diensten.