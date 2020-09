Ivan De Witte hoopt vanavond met een propere lei te kunnen beginnen: "Mooi moment om naar de toekomst te kijken"

KAA Gent speelt vanavond een zeer belangrijke Europese wedstrijd. De club neemt het in de derde kwalificatieronde van de Champions League op tegen Rapid Wien, de derde in Oostenrijk vorig seizoen. Toch is Ivan De Witte, de voorzitter van de Buffalo's, op zijn hoede.

Het waren enkele helse dagen bij KAA Gent. László Bölöni is namelijk al na 25 dagen ontslagen als trainer en Wim De Decker neemt de taken van Bölöni voorlopig over. Voor Ivan De Witte is het hoofdstuk afgesloten en hij kijkt naar de toekomst, te beginnen met de wedstrijd van vanavond tegen Rapid Wien.

"Het is een mooi moment om naar de toekomst te kijken en het verleden achter ons te laten", aldus De Witte bij VTM Nieuws. "Het zal een moeilijke wedstrijd worden, want ik denk dat Rapid Wien met heel veel adrenaline naar hier gekomen is. Ik denk dat het een dubbeltje op zijn kant zal worden."