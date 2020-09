🎥 Holzhauser eens te meer de grote man bij Beerschot: "Ik had ook goede traptechniek, he"

Eens te meer was het Raphaël Holzhauser die Beerschot bij de hand nam tegen Racing Genk. De Oostenrijkse draaischijf van Beerschot amuseerde zich te pletter op het Kiel, scoorde twee keer en leverde de perfecte assist op Bourdin.

De cijfers van 'de Messi van de Alpen' nemen dan ook Messiaanse proporties aan. Vijf speeldagen ver en de Oostenrijker heeft vijf doelpunten en drie assists achter zijn naam staan.

Ook gisteren was het (de gouden linker van) Holzhauser die de wedstrijd in een definitieve plooi legde. Koeltjes afgewerkt na zowaar een lange ren op een vlijmscherpe counter. De strafschop in de tweede helft is voor een Holzhauser in deze vorm een ijskoud kunstje.

Tussendoor had hij Bourdin de 2-1 nog voorgeschoteld. En hoe! Een vrije trap staalhard aangesneden, vintage Holzhauser. De middenvelder van Beerschot is op dit ongetwijfeld de meest beslissende speler in onze hoogste klasse.

Losada grapte achteraf op de persconferentie. "Of ik ooit al een speler heb ontmoet met een betere traptechniek? Vergeet niet dat mijn traptechniek ook goed was, hé. Rapha was gewoon fantastisch, net zoals het hele team. Een transfer vrees ik niet, Rapha is hier heel graag", aldus de T1 van de Ratten.