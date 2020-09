Eupen na 14e aanwinst: "Nu gaan we afslanken"

KAS Eupen verwelkomt met Edo Kayembe alweer hun veertiende nieuwe speler. En dat is voldoende, volgens de directie van de club.

"We wilden op elke positie een dubbele bezetting en met de komst van Edo Kayembe hebben we dat kunnen verwezenlijken", aldus technisch directeur. "Op die positie beschikten we enkel over Jens Cools."

Eupen haalde enkele mooie namen binnen. Zo was er de terugkeer van Prevljak, Koné en Musona, terwijl er met Adriano en Vazquez heel wat ervaring werd bijgehaald. "We zijn klaar. Het enige wat nu nog voor een nieuwe transfer kan zorgen is een zware blessure."

Met al die nieuwkomers telt de kern van Eupen nu 30 spelers. "Idealiter verkopen we nog drie of vier spelers. We zoeken momenteel nog naar een oplossing voor hen. Maar uitgaande transfers zijn altijd moeilijker te realiseren dan inkomende transfers."

Wie die drie tot vier spelers zijn, willen ze bij Eupen niet kwijt. Al lijkt de Ivoriaan Silas Gnaka wel zeker een ervan te zijn. Die is pas vierde keuze op de linksachterpositie, na Adriano, Miangue en Schouterden.