Philippe Montanier avant de croiser le fer avec Bala Town : "Un match très important qui ne sera pas pris à la légère"

Ce jeudi soir, le Standard de Liège affrontera la modeste équipe de Bala Town en Europa League.

Après avoir enregistré sa première défaite de la saison du côté d'Oud-Heverlee Leuven samedi dernier lors de la cinquième journée de Jupiler Pro League, le Standard aura à coeur de renouer avec la victoire ce jeudi soir. Les Rouches affronteront la modeste équipe galloise de Bala Town.

"L'ambition et l'objectif du club sont d'être dans les poules de l'Europa League. Une compétition excitante qui possède une saveur différente. Le premier obstacle est Bala Tow, un match très important qui ne sera pas pris à la légère. La considération est la même que pour les autres adversaires. À l'époque avec Boulogne, nous avions éliminé Nantes en Coupe de France alors que nous étions des amateurs", a souligné le technicien français qui reste vigilant. "Bala Town privilégie un jeu direct et va de suite vers l'avant. Cette équipe a effectué un exploit au tour suivant, donc nous sommes méfiants. Cette équipe galloise peut se résumer à énergie, engagement et jeu à 120%. Il faudra les contenir de la meilleure façon", a précisé le coach des Rouches.

Pas question d'aligner une équipe B ce jeudi soir à Sclessin. "Je vais mettre l'équipe la plus compétitive. Les joueurs dans le rouge seront peut-être sur le banc. Les joueurs moins perfomants ne seront pas là car nous devons gagner absolument. Muleka ? Il est sélectionnable. Il a un bon profil athlétique et montre de belles choses à l'entraînement. Pourquoi pas nous aider demain", a ajouté l'ancien coach de Lens.

Même son de cloche du côté d'Arnaud Bodart. "En tant que joueur, il y a plusieurs tours préliminaires à passer, donc nous regardons vers l'avant car nous voulons rejoindre les poules", aexplique le portier du matricule 16. "Sur un match de foot, tout est possible. C'est ce qui fait la beauté de ce sport. Bala Town va arriver avec une rage et une envie. À nous d'être présent et de leur répondre sur le terrain", a précisé le Liégeois qui a évoqué la première défaite des Rouches samedi à OHL.

"Il fallait bien que cela arrive à un moment ou à un autre. Nous ne remettons pas tout en question pour autant. Il faut continuer de jouer notre jeu et enchaîner les matchs", a conclu Bodart.