Anderlecht neemt geen enkel risico na coronagevallen: persconferentie ... via Zoom

Door de recente coronagevallen bij RSC Anderlecht gaat de club een paar extra maatregelen treffen.

De afgelopen dagen zijn er bij RSC Anderlecht vijf coronagevallen aan het licht gekomen. Drie in de spelersgroep en twee bij de omkadering. De club, waar ook bij de jeugd al positieve gevallen waren, neemt nu het zeker voor het onzekere.

Alleen de personen die betrokken zijn bij de A-kern mogen nog naar de club komen en werknemers moeten hun werk van thuis uit doen, meldt Het Nieuwsblad.

Daar blijft het niet bij. Ook het wekelijkse persmoment met Vincent Kompany zal op een andere manier worden georganiseerd. Die zal niet in het Lotto Park doorgaan, maar online via Zoom. Zo gebeurde het ook bij de Jonge Duivels voor hun match tegen Duitsland of bij de voorstelling van Felice Mazzu bij Union.