OFFICIEEL: Eerste inkomende zomertransfer van Club Brugge is 18-jarige Guineeër

Club Brugge heeft een inkomende transfer gerealiseerd, de eerste van deze zomermercato. Ibrahima Breze Fofana is de naam van de nieuwkomer.

Ibrahima Breze Fofana heeft zonet een driejarig contract getekend bij Club Brugge. De verdedigende middenvelder van 18 jaar oud komt over van Diamants de Guinee. Het is de eerste inkomende zomertransfer van blauw-zwart.

Fofana zal wellicht geen onmiddellijke versterking zijn voor het eerste elftal, maar hij kan wel ervaring opdoen bij Club NXT, het beloftenelftal dat in eerste klasse B aantreedt. De middenvelder heeft ook al enkele caps bij de U17 van zijn land op de teller staan. Voor de Guineeër is het zijn eerste avontuur in het buitenland.