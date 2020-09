Vanden Stock: "Ik hoop dat Kompany en Vandenhaute gelijk hebben, maar ik denk dat ze ongelijk hebben"

Woensdag werd Roger Vanden Stock via een reportage aan het woord gelaten in Vive le Vélo, het praatprogramma over de Tour de France op één. De gewezen voorzitter van Anderlecht had het daarin onder meer over zijn ex-club.

In 2018 was het tijdperk Vanden Stock definitief voorbij op Anderlecht. Na een lange heerschappij met veel prijzen werden de aandelen van de familie verkocht aan Marc Coucke. Van prijzen is sindsdien geen sprake meer. Het (on)gelijk van Kompany De club zet sinds de komst van Vincent Kompany veel meer in op werken met eigen jeugd. "Ze spreken over de jeugd. Wel, de Anderlecht-jeugd is fantastisch, maar toch laten ze de jeugd gaan. Ik hoop dat jongens als Doku, Verschaeren en Dimata minstens nog 5 jaar voor Anderlecht zullen spelen, maar dat zal wel niet", citeerde Sporza de ex-voorzitter. De club is al enkele jaren in verval en probeert uit het dal te klimmen. "Of ik vertrouwen heb in het project van Vincent Kompany en Wouter Vandenhaute? Daar zal ik geen antwoord op geven. Ik hoop dat ze gelijk hebben, maar ik denk dat ze ongelijk hebben", besloot Roger Vanden Stock..