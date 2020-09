'STVV bijna rond met Oekraïense goalgetter'

Sint-Truiden heeft al enkele gerichte versterkingen in huis gehaald, maar wil nu ook nog een offensieve kracht aan de kern toevoegen. Een Oekraïense aanvaller staat dicht bij een overgang naar STVV.

De Kanaries kunnen nog wel een extra spits gebruiken in hun kern. Suzuki (24) en Colidio (20) starten samen in de basis, Nazon (26) en Balongo (21) zijn hun doublures. STVV zocht naar een nieuwe spits met wat ervaring en heeft die nu ook gevonden in Oekraïne.

Volgens Het Belang van Limburg is de deal tussen Sint-Truiden en Oleksandr Filippov zo goed als rond. Donderdag is hij op Stayen om de laatste details te regelen.

Filippov komt over van Desna Chernigiv, waar hij al vier jaar speelde. Vorig seizoen maakte de 27-jarige Oekraïner 16 doelpunten in 30 competitiematchen. Daarin was de centrumspits ook goed voor drie assists.