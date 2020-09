🎥 Er is een nieuwe Gouden Stier en dat kondigt Beerschot op deze manier aan

Straks ontvangt Charleroi promovendus Beerschot. De Ratten zijn goed bezig, dus de thuisploeg zal waakzaam zijn en moet nog een extra oogje in het zeil houden voor de nieuwe topschutter van de Jupiler Pro League.

Om het Charleroi wat makkelijker te maken zal Raphael Holzhauser, alleen topschutter met vijf goals, de Gouden Stier op zijn rug dragen. De Oostenrijker neemt die over van Daan Heymans van Waasland-Beveren.

Dat ze bij Beerschot fier zijn op hun topschutter is een understatement. De club maakte een filmpje over het pas gedrukte shirt. Charleroi weet dus wie het in het oog moeten houden. "Een plan Holzhauser? Hij is gevaarlijk, maar hij is niet de enige", klonk het donderdag bij Karim Belhocine.

RAPHA GOLDHAUSER. ­čĺť#TOGETHERWEBUILDHISTORY #CHABEE pic.twitter.com/6bqHVeUEVw

