Belhocine kijkt uit naar de topper van de speeldag: "Een plan Holzhauser? Hij is belangrijk, maar niet de enige"

De topper van speeldag 6 wordt al op vrijdagavond betwist. Dan neemt competitieleider Charleroi het op tegen eerste achtervolger Beerschot en de Carolo's zijn flink op hun hoede voor de promovendus.

"We bereiden deze match zeer ernstig voor", reageerde Karim Belhocine daags voor de wedstrijd tijdens een onderhoud met La Dernière Heure. "We willen ons matchplan opleggen en dus zullen we op alle fronten present moeten zijn."

'Plan Holzhauser'

Als we naar de individuele klassementen gaan kijken prijkt Charleroi-doelman Nicolas Penneteau bovenaan bij de clean sheets (4), terwijl Raphael Holzhauser Beerschot aan de leiding zet in de topschuttersstand (5). Hij deelt ook de leidersplaats in het assistenklassement (3), onder meer met ploegmaat Noubissi.

"Hun offensief compartiment draait op volle toeren, maar dat van ons ook. De twee teams hebben al knappe dingen laten zien sinds het seizoensbegin. Een plan Holzhauser? Hij doet het goed en is een belangrijk element in het elftal, maar hij is niet de enige. We zullen waakzaam moeten zijn bij al hun spelers", besloot Belhocine.