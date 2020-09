Mehdi Carcela volop bezig met herintegratie? "Was erg tevreden van wat ik van hem zag"

Scoren deed hij niet, maar Mehdi Carcela heeft wel een nieuwe goede prestatie achter de rug bij Standard tegen Bala Town.

Dat zag ook zijn coach Philippe Montanier. "Er zit duidelijk progressie in zijn spel", klonk het duidelijk. "Dat willen we zien."

Tevreden

"Ik ben zeer tevreden van wat hij liet zien. Zeker in de eerste helft had hij een paar splijtende acties in huis", vond de oefenmeester.

Na een erg moeilijk seizoensbegin voor Carcela - hij zat zelfs op de tribune - lijkt de winger nu dus toch opnieuw in de ploeg te gaan raken.