Standard deed zijn job: "Moeilijk, kijk maar naar Tottenham"

Standard de Liège heeft de maat genomen van de Welshe amateurclub Bala Town (2-0) op Sclessin. En nu wacht volgende week met Vojvodina al meteen de volgende tegenstander op weg naar de poulefase van de Europa League.

Philippe Montanier was tevreden na de overwinning tegen Bala Town. "Ik ben tevreden van de wedstrijd en de kwalificatie", klonk het.

"We weten dat zo'n eerste rondes in een Europees avontuur nooit makkelijk zijn, dat heeft ook Tottenham bewezen. We hebben onze job gedaan en ons gekwalificeerd voor de volgende ronde."

"We hebben 19(!) schoten gehad, waarvan negen op doel in de eerste helft. Maar dan moet je ook je kansen afmaken om niet in de problemen te komen. Laat ons hopen dat we deze ingeslagen weg verder ingaan."

Standard weet ondertussen ook al dat het ook in de vierde kwalificatieronde nog reekshoofd zal zijn, deels omdat er een paar grote ploegen al zijn uitgeschakeld: "Het was belangrijk om thuis te spelen, een verplaatsing had voor extra vermoeidheid gezorgd."