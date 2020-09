Beerschot praatte met ervaren sluitpost van Roeselare, maar die kan voorlopig nergens tekenen

Terwijl vrijwel alle clubs hun kern zo goed als rond hebben, zeker wat de doelmannen betreft, zoeken de spelers van het failliete KSV Roeselare naar een nieuwe werkgever. Voor aanvoerder Wouter Biebauw is er misschien nog een plaats weggelegd in 1A.

Deze week viel het doek over KSV Roeselare, maar dat wil nog niet zeggen dat de spelers kunnen gaan en staan waar ze willen. Als er toch nog een overname komt, worden de spelerscontracten ook overgenomen (dat leest u hier). Veel hoop is er niet, dus zoeken de spelers naar een nieuwe club.

Beerschot

Dat is het geval voor Wouter Biebauw. Hij zou al gesprekken hebben gevoerd met Beerschot, weet Het Nieuwsblad, maar van een nakend akkoord is er nog geen sprake. Mike Vanhamel is de enige doelman met ervaring in de kern van de Mannekes.

In dat opzicht zou Biebauw, als betrouwbare vervanger en concurrent, een plaats hebben op het Kiel. De 36-jarige doelman is nog niet van plan om te stoppen en wou nog graag twee seizoenen doorgaan als prof.