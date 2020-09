Franky Vercauteren reageert op de geruchten over een overstap naar Racing Genk

Keert Franky Vercauteren terug in dienst in Limburg? Hij staat er alleszins voor open.

Het Laatste Nieuws kondigde het zaterdag al aan, Franky Vercauteren heeft zijn reis naar Rusland voor dit weekend, uitgesteld. Vercauteren bevestigt dat het de bedoeling is om met Racing Genk te praten.

"Ik ben beschikbaar voor mogelijke onderhandelingen," zei hij tegen RTBF. Maar hij staat erop dat er nog niets is concreet is. "Er zijn contacten, maar niets meer. Er zijn ook andere kandidaten. De beslissing wordt deze zondag of maandag genomen."

Vercauteren moest aan het begin van het seizoen vertrekken bij Anderlecht. Daar zwaait nu Vincent Kompany met de scepter. Bij Genk zou hij de ontslagen Wolf opvolgen.