🎥 Fans nu al gek van Timothy Castagne na weeral stevige statistieken, Praet scoort fantastische goal

Na een goal in zijn eerste optreden voor Leicester City heeft Timothy Castagne ook al zijn eerste assist beet. Tegen Burnley dwong hij ook nog een own goal af. De fans zijn nu al gek van hem!

Castagne kreeg ook een fantastische pass van Tielemans vooraleer hij de voorzet verstuurde die de own goal afdwong. Het beste was voor het einde. Dennis Praet, tot dan toe wat ongelukkig, schudde alle frustratie uit zijn lijf met een prachtige knal.

[🎥]



Quelle pêche de Dennis Praet !pic.twitter.com/Rd6j6KhNX4 — Box To Box ⚽ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@BoxToBoxBEL) September 20, 2020

Timothy Castagne playing like he’s been in a Leicester shirt for years.



Goal last week on debut. An assist today. Great addition to the LCFC team. — John Bennett (@JohnBennettBBC) September 20, 2020