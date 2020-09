OFFICIEEL: Overbodige winger met één officiële match op de teller verlaat RSC Anderlecht

Anderlecht probeert enkele overbodige pionnen van de loonlijst te schrappen. Kristal Abazaj is de volgende in het rijtje bij wie dat is gelukt.

Vorig seizoen maakte Kristal Abazaj indruk tijdens zijn uitleenbeurt aan FK Kukësi, een eersteklasser in zijn vaderland Albanië. De winger scoorde er 10 goals en gaf 13 assists in 33 matchen en dat leverde interesse op uit de Turkse tweede klasse. Het leek erop dat de linksbenige flankspeler naar Ankaraspor zou trekken, maar het is een andere club uit de Turkse tweede klasse geworden. Istanbulspor AS maakte de transfer maandag officieel bekend. Welcome to İstanbulspor 💛🖤#istanbulspor pic.twitter.com/RW4zt4uGUs — İstanbulspor A.Ş. (@istanbulspor) September 21, 2020 In december 2018 speelde hij zijn enige officiële match voor paars-wit. Hij viel toen ruim 20 minuten in tegen Cercle Brugge.