Waasland-Beveren huurt ervaren international van Norwich

Waasland-Beveren heeft vandaag nog een extra versterking kunnen aankondigen. Het huurt Danel Sinani van Norwich.

Sinani is een Luxemburgs international, die jarenlang het mooie weer maakte bij Dudelange F91. Deze zomer waagde Norwich hun kans bij de smaakmaker uit de Luxemburgse competitie.

De 23-jarige heeft al 21 keer zijn land vertegenwoordigd en brengt dus al de nodige internationale ervaring mee. Sinani wordt door Waasland-Beveren gehuurd, zonder aankoopoptie.

De vlotscorende vleugelspelers krijgt het rugnummer 10 bij Waasland-Beveren. Hij moet voor nieuwe impulsen in de aanval zorgen. Bij Dudelange was hij alvast goed voor 46 doelpunten en 29 assists in 99 wedstrijden.