Kevin Muscat laat ervaren speler aan de kant: "Ik selecteer mijn beste team"

Bij STVV draait het de laatste weken minder. De Kanaries konden al niet meer winnen sinds de eerste speeldag en ook op maandag werd met 3-0 verloren van Cercle Brugge. Kevin Muscat was uiteraard niet tevreden met deze nederlaag.

Bij STVV is er nog werk aan de winkel de komende weken. De club staat voorlopig op de 15de plaats in het klassement met 5 op 18. Alleen op de eerste speeldag konden ze winnen tegen KAA Gent. Op maandag gingen de Kanaries zwaar onderuit tegen Cercle Brugge. Het werd 3-0.

Wie er niet bij was voor STVV, was Jorge Teixeira. De ervaren verdediger werd enkele weken geleden met een rode kaart van het veld gestuurd en zat maandag niet in de selectie. Kevin Muscat, de trainer van STVV, gaf meer uitleg. "Ik selecteer altijd mijn beste team. Ik kijk altijd naar de prestaties en ik beslis op basis van wat ik op training zie", was de trainer duidelijk.