Top&Flop Leuke debutanten, prima spitsen, de G5 staat op vs degradatiekandidaten, malaise aan Gaverbeek en VARgedoe (alweer!)

Ook in het seizoen 2020 - 2021 staan we de hele week voor jullie klaar in de Jupiler Pro League op alle velden. En dus mag u zoals elke week opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers. Wie viel ons op? U komt het hier te weten.

TOP G5 staat op: 15 op 15 Club Brugge is helemaal los met een 0-6 overwinning bij Zulte Waregem, Doku & co dartelden Anderlecht naar de drie punten en ook een gedurfd Genk haalde de volle buit al bij al makkelijk beet tegen een inefficiënt Malinwa. Het spel van AA Gent was nog niet grandioos, maar ook zij wisten te winnen en Standard staat na de zege tegen Kortrijk op een knappe tweede plek in de stand. De klassieke G5 zorgde zo voor 15 op 15, de eerste keer dit seizoen. Spitsen met bravoure Meer dan 30 doelpunten zagen we op speeldag 6 de revue passeren en dat is ook met dank aan de spitsen, die eindelijk collectief de weg naar doel weten te vinden. Krmencik is helemaal los, terwijl ook Rezaei, Onuachu en Sakala elk voor twee rozen zorgden op speeldag 6. Straf. Leuke debuten De jonge Oyen werd bij Genk voor de leeuwen gegooid om na vier (korte) invalbeurten zijn eerste basisplaats op te eisen en eens een volledige match te spelen. Hij bedankte voor het vertrouwen met een nette prestatie. Dat deed ook Pavlovic bij Standard, die meteen ook ons team van de week wist te halen met een sterke prestatie als linkervleugelverdediger in een 3-4-3 bij de Rouches. Straf, alweer. FLOP Degradatiekandidaten Wat we van Waasland-Beveren en Moeskroen ook dit weekend opnieuw zagen? Neen, dat kon ons echt niet bekoren. Het leek werkelijk nergens naar wat ze op de mat brachten. Hoe de Wase Welpjes ooit hebben gewonnen van Kortrijk op speeldag 1? Stilaan vraagt iedereen het zich af. En Moeskroen kon zelfs nog niet winnen en blonk uit in onmondigheid voorin. Zulte Waregem Essevee van zijn kant pakte dan weliswaar al 6 op 18, het kon enkel winnen van ... Waasland-Beveren en Moeskroen. Verder is het al een heel jaar 2020 huilen met de pet op. De 0-6 tegen blauw-zwart was het culminatiepunt van wat allemaal verkeerd kan lopen. Tanend vertrouwen, weinig wilskracht en pech in beide grote rechthoeken. Dan weet je dat het moeilijk wordt tegen een blauw-zwarte denderende trein ... Wat baten VAR & bril ... Bam! Voor de zoveelste keer liep het verkeerd dit seizoen. De VAR is toch een mooie uitvinding hoor, maar hij moet natuurlijk werken. En dat deed hij niet tijdens KV Oostende - OH Leuven. De Leuvenaars claimden een strafschop - geen idee of de VAR zou tussengekomen zijn had hij wel gewerkt, het blijft een gek beestje. Maar buitenspel fluiten voor een speler die vanop eigen helft vertrekt naar een 100% doelrijpe kans? Dat kunnen we niet begrijpen.