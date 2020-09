Superfiere vader Oyen: "Ik moet hem thuis wel een beetje afremmen"

Bij KRC Genk dweilde er zondag eentje constant de flank af en gooide hoge ogen. De 17-jarige Luca Oyen is klaar voor zijn doorbraak bij de Limburgers, net als zijn pa 27 jaar geleden.

Davy Oyen werd ook groot bij Genk. Zoonlief treedt in zijn voetsporen. "Luca vroeg onmiddellijk de bal, zoals hij dat altijd doet. Ik zei nog tegen mijn pa: 'het is alsof hij al een paar jaar meedraait'. Het is positief dat Luca zonder zenuwen op het veld staat. Hij is niet snel onder de indruk", klinkt het in Het Belang van Limburg.

Veel goeie raad heeft Davy niet mee te geven aan Luca. Daar zorgen ze bij Genk wel voor. "Het is ook het enige wat ik hem vooraf heb meegegeven, hij moest spelen zoals hij dat ook al bij de jeugd deed. Lef hebben, acties maken. Daarvoor kiest de trainer ook voor hem. Voor het overige moet ik hem thuis alleen een beetje afremmen. Zo'n jonge gast zit boordevol energie, maar het is belangrijk dat hij ook tijdig zijn rust neemt. Verder bemoei ik me niet, Luca wordt in Genk perfect begeleid.”