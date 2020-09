Driemaal pech voor Genk: De sanctie van Ben Weyts, Vercauteren en nu ook nog eens een besmette sleutelspeler

Het zit even niet mee voor KRC Genk. Dat het nog zonder T1 zit heeft het aan zichzelf te danken, maar aan de ongehoorzame fans en het coronageval in de ploeg konden ze weinig doen.

Racing Genk boekte op de vorige speeldag een belangrijke driepunter in de eigen Luminus Arena. Dat deed het met Domenico Olivieri als interim-trainer in de dug-out, in afwachting van een nieuwe T1.

Een van de topkandidaten om de ontslagen Hannes Wolf op te volgen was Frank Vercauteren. Er werden gesprekken gevoerd en die draaiden op niets uit, wist HLN. De zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer gaat dus verder, al heeft de club nog enkele andere zorgen.

Fans en coronageval

Zo moesten de Limburgers dinsdag meedelen dat hun eerste doelman, Danny Vukovic, besmet is met het coronavirus. Hij gaat in quarantaine en kan zo niet aantreden tegen KV Oostende op 28 september. Maarten Vandevoordt zal dus spelen. De jonge doelman was al besmet en het is dus hoogst onwaarschijnlijk dat hij opnieuw besmet geraakt. Als Vukovic hersteld is zullen beide doelmannen overigens weinig risico lopen op een nieuwe besmetting. Dan zit de club op dat vlak al veilig.

Volgende maandag dus geen eerste doelman tussen de palen in de Luminus Arena, waarvan de capaciteit gehalveerd werd. Dat was een sanctie van Minister van Sport Ben Weyts (N-VA) omdat sommige fans het in de thuismatch tegen KV Mechelen niet al te nauw namen met de coronamaatregelen (afstand houden, mondmaskerplicht).

Geen ideale start van de week dus voor Genk...