OH Leuven laat Nederlandse aanvaller die niet kon overtuigen vertrekken

Oud-Heverlee Leuven heeft afscheid genomen van Sam Hendriks. De Nederlandse aanvaller vertrekt weer richting Nederland.

Sam Hendriks gaat in eigen land voor Go Ahead Eagles voetballen. De Nederlandse spits kwam in 2018 aan bij OH Leuven, maar wist er maar weinig indruk te maken. Hij kwam in twee jaar tijd tot amper 13 wedstrijden voor de club.

Na een half jaar werd het al duidelijk dat Hendriks en Leuven geen goede match was. De spits kwam destijds over van Go Ahead Eagles, maar werd zes maanden later alweer verhuurd aan Cambuur.

Ook vorig seizoen werd hij al een half jaar verhuurd aan Cambuur en dit seizoen was het alweer duidelijk dat er voor de 25-jarige aanvaller geen plek meer was bij Leuven. Nu keert hij dus terug naar de club waar hij vandaag kwam. Hij tekende er een contract van een jaar met een optie op een extra jaar.