Moet Club Brugge vrezen voor vertrek absolute sterkhouder? Mignolet krijgt héél ambitieus project voorgeschoteld

Stade Rennais is op zoek naar een nieuwe doelman. De voorbije dagen werd Simon Mignolet nadrukkelijk gelinkt aan de Franse eersteklasser. Moet Club Brugge zich zorgen maken?

Chelsea FC en Stade Rennais hebben een akkoord over de transfer van Edouard Mendy. The Blues betalen in totaal zo’n dertig miljoen euro voor de 28-jarige doelman.

Les Rouge et Noir zijn op zoek naar een nieuwe doelman en hebben Simon Mignolet op de radar. De Rode Duivel is sinds vorig seizoen - na een jarenlange blauw-zwarte zoektocht - aan de slag bij Club Brugge.

Maar moet de landskampioen zich zorgen maken? Dat hangt helemaal van Mignolet zelf af. Big Si heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat een nieuwe buitenlandse uitdaging tot de mogelijkheden behoort.

Bovendien kan het project in Rennes aanspreken. De club is de laatste jaren uigegroeid tot een stabiele subtopper. Dat resulteerde vorig seizoen in een héél knappe derde plaats. Bovendien willen de roodhemden daar ook blijven.