Aantal coronabesmettingen bij Westerlo nog gestegen: "Schrik zit er goed in, sommigen zijn sterk positief"

Bij Westerlo is het aantal coronagevallen opgelopen naar twaalf. Vorige week waren er dat nog tien. De club zit dus waarschijnlijk met een superverspreider. De schrik zit er goed in bij de spelers.

Eric Reenaerts, de assistent-trainer, coördineert de opvolging van de testen. “Weet je wat merkwaardig is? Maandag ondergingen bijna alle spelers een test. Die ­resultaten brachten geen nieuwe besmettingen aan het licht. Uit een nieuwe test op dinsdag kwamen dan plots twee nieuwe positieve ­gevallen naar voor", zegt hij in GvA.

"De schrik zit er goed in bij de spelers. Er heerst angst en onzekerheid, niemand weet of hij coronavrij blijft. Er is ook een verschil in gradatie. ­Bepaalde spelers zijn sterk positief en de kans is groot dat ze twee tot drie weken met de gevolgen ­geconfronteerd zullen worden.”

Westerlo liet nu al twee wedstrijden uitstellen en de kalendermaker wil die zo snel mogelijk laten inhalen.