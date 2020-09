Marvelous Nakamba in het vizier van Turkse club

Na amper een seizoen in Engeland, zou het Premier League-avontuur van Marvelous Nakamba er wel eens op kunnen zitten.

In augustus 2019 werd Nakamba gekocht door Aston Villa voor zo'n 12 miljoen euro. Maar de ex-speler van Club Brugge is er niet in geslaagd om de club uit Birmingham te overtuigen van zijn kwaliteiten. Want na één seizoen (35 wedstijden) zou de 26-jarige middenvelder voor het einde van de transferperiode Villa kunnen verlaten.

Volgens de Turkse krant Sporx kan de Zimbabwaanse international op interesse rekenen van Galatasaray. Villa zou zich niet weigerachtig opstellen tegenover een transfer maar op een jaar tijd wel wat geld verliezen want volgens de website Transfermarkt is de waarde van Nakamba gedaald naar 8 miljoen euro.

Marvelous Nakamba speelde tussen 2017 en 2019 nog in de Jupiler Pro League bij Club Brugge. Tijdens die twee seizoenen heeft hij 67 wedstrijden gespeeld bij Blauw-Zwart voor hij naar Engeland trok.