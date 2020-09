Vandaag witte rook in Genk: akkoord met nieuwe coach is er

Jess Thorup is zonder grote verrassingen de nieuwe coach van Racing Genk. Gisterenavond kwam er een principieel akkoord tussen beide partijen uit de bus, vandaag volgt de handtekening, weet HBvL.

Thorup had met zijn voetbalvisie al indruk gemaakt op de beleidsmakers bij Genk. Dat was al in orde en gisterenavond bereikten zijn zaakwaarnemers een akkoord over zijn contract. Ze hebben dan ook al een mondeling akkoord.

Thorup zelf was bij de besprekingen van gisterenavond niet aanwezig. Hij stapt vandaag op het vliegtuig en de 50-jarige ex-coach van Gent zal vandaag zijn handtekening zetten in de Luminus Arena.