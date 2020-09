Interview Vorig jaar onbetwist titularis bij Westerlo, nu nog steeds zonder club: "Ik teken niet om het even waar"

Vorig seizoen was hij op de linksachter een zekerheidje in het team van Bob Peeters. Bryan Van Den Bogaert geraakte er bij de Kemphanen echter niet uit over een verlengd verblijf, waardoor de West-Vlaming intussen al enkele maanden zonder club zit. Panikeren doet hij echter niet.

De mercato sluit op vijf oktober, al kan Bryan Van Den Bogaert erna nog bij een ploeg aansluiten. Hij is immers een vrije speler. "Toch hoop ik bij een club te tekenen voor het einde van de mercato", bekent de 28-jarige linksachter in een gesprek met Voetbalkrant.com. "Want daarna zouden de ploegen klaar moeten zijn met hun huiswerk." Dat het zo lang duurt vooraleer Van Den Bogaert een nieuwe uitdaging vindt, baart hem geen zorgen. "Er zijn wel wat opties geweest, in binnen- en buitenland. Maar ik teken niet om het even waar, alles moet kloppen. Mijn voorkeur gaat overigens uit naar een Belgische club. Mijn vrouw baat een kledingzaak uit, dus uit praktisch oogpunt blijven we liefst hier", aldus Van Den Bogaert. Geen spijt Spijt van zijn beslissing om te vertrekken bij Westerlo heeft Bryan Van Den Bogaert allerminst. "Sportief gezien wel natuurlijk, want net als elke voetballer wil ook ik het spelletje spelen. Maar ik sta nog steeds achter mijn beslissing." En zo moet de ex-speler van Antwerp zichzelf scherp houden, terwijl collega's al maanden terug in groep trainen. "Ik hou mezelf wel bezig, hoor. Ik werk intensief samen met coaches en kinesisten. Ik heb eerder al eens een seizoen zonder club gezeten, dus ik weet wat ik moet doen om fit te blijven." "Ik vind het trouwens opvallend hoe stil het blijft op de Belgische transfermarkt. Natuurlijk wil ik terug voetballen, maar het is niet zo dat ik wanhopig rondloop. Moest ik willen, kan ik zomaar ergens tekenen! Maar het moet kloppen. Op mijn 28ste heb ik niet heel veel profjaren meer voor de boeg, dus is het belangrijk om de juiste keuze op het juiste moment te maken", besluit VDB.