'Anderlecht probeert Club Brugge af te troeven in strijd om ex-speler blauw-zwart'

De transfermarkt is in België nog open tot 5 oktober en dus mogen we stilaan uitkijken naar een aantal last minute-deals. Daarbij komt ook een winger opnieuw ter sprake.

De geruchten zijn allerminst nieuw: Nabil Dirar die op weg zou zijn naar de Belgische competitie? Het wordt al maanden overal geroepen en geschreven. Anderlecht? Club Brugge wou hem graag terug inlijven, zijn manager sprak dat tegen en begin deze maand was er dan toch weer sprake van een overstap naar Jan Breydel. Nu is er in de Turkse pers echter een nieuwe piste opgedoken: RSC Anderlecht. Dirar ligt nog tot 2022 onder contract bij Fenerbahçe.