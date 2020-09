Aster Vranckx doet misser tegen KVO vergeten: "Zag het niet als iets goed te maken, twee goals zijn voor de ploeg"

Aster Vranckx heeft zijn gram gehaald. Al bekeek de groeibriljant van KV Mechelen het zelf niet echt zo. Volgens hem viel er geen gram te halen. Het 17-jarige toptalent zit met zijn hoofd vooral bij de resultaten van de ploeg. Dat hij ditmaal de doorslaggevende doelpunten maakte, is mooi meegenomen.

"Het is spijtig dat ik die grote kans gemist heb tegen Oostende", moest Vranckx nog wel eens verwijzen naar dat moment van twee weken geleden. "Mijn twee goals tegen Sint-Truiden zijn voorde ploeg, niet voor mezelf. Ik zag het niet als iets goed te maken voor mezelf. Ik wilde met de ploeg de overwinning pakken en ben blij dat het gelukt is."

Met drie treffers in zeven matchen oogt zijn totaalbalans qua scorend vermogen als middenvelder niet slecht. "Sowieso kom ik wel vaak in de box, ze binnentrappen is soms een beetje moeilijker. De coach vraagt mij ook om zo veel mogelijk in de box te komen en een goaltje mee te pikken."

Het was tegen STVV ook tweemaal van dichtbij dat Vranckx moest afwerken. "Die fase van tegen Oostende heeft niet door mijn hoofd gespeeld. Ik had bij de 1-0 goed rond mij gekeken en wist dat ik te tijd had om de bal aan te nemen. Dan moest ik 'm gewoon rustig binnenplaatsen."

Vranckx vond overigens niet dat hij zijn beste wedstrijd had gespeeld. "In de eerste helft had ik soms moeilijkheden omdat ze ons vrij goed zijn komen vastzetten. Ik ben blij dat ik toch twee goals heb kunnen scoren." Door de schorsing van Van Damme is het in de volgende wedstrijd misschien een optie om Vranckx wat minder hoog te laten spelen. "Dat maakt mij niet zo veel uit, dat is aan de coach om te beslissen."