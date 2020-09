Cercle-voorzitter aan de vooravond van de Brugse derby: "Sorry Club, dan komt er geen nieuw stadion"

Dit weekend staat de Brugse derby op het programma, steevast een geladen wedstrijd in 'het Venetië van het Noorden'. Dat de Vereniging door de blauw-zwarte kant wordt beschilderd als Monaco B of profiteurs, daar heeft Cercle-voorzitter Goemaere het stilaan mee gehad.

In Het Laatste Nieuws spreekt Vincent Goemaere zich uit over de Brugse derby. "Monaco B, daar krijg ik het van. We blijven vooral onszelf, hoor. Monaco is dan wel hoofdaandeelhouder, maar dat is bij meerdere clubs het geval. Alleen zie je bij ons ook effectief spelers van hen rondlopen."

"Voetbal is economie. Monaco maakt deel uit van Cercle en vice versa, maar we behouden elk onze eigen identiteit."

Ook wat het nieuwe stadion voor Club Brugge betreft, heeft de Vereniging een woordje mee te praten. "De realiteit is dat we nu in Jan Breydel spelen en daar niet vertrekken vooraleer we schriftelijke garanties krijgen van de stad. Een eigen klein stadion biedt ons de mogelijkheid om te groeien én onze eigen identiteit te versterken. Maar nogmaals: zolang er niets op papier komt, gaan wij niet weg op Olympia. En, sorry Club Brugge, dan komt er geen nieuw stadion", aldus de Cercle-voorzitter.