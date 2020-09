Nicky Hayen teleurgesteld na nederlaag: "We hebben meer gespeeld om niet te verliezen dan om te winnen"

Voor Waasland-Beveren werd het een pijnlijke middag. Na een kwartier stonden ze 0-2 voor op het veld van Beerschot, maar ze gaven de wedstrijd nog uit handen en uiteindelijk werd het zelfs nog een 3-2 nederlaag.

Nicky Hayen zag zijn ploeg goed starten, maar na de 0-2 zag hij zijn ploeg alleen nog maar verdedigen. "Onze intentie was duidelijk. We wilden vanuit de organisatie spelen en weinig ruimte weggeven. De eerste 20 minuten deden we het perfect met 2 mooie doelpunten. Dan kruipen we helemaal terug en werd er niet meer gevoetbald", aldus Hayen op de persconferentie.

"Er werd meer gespeeld om niet te verliezen dan om te winnen", was Hayen duidelijk. De trainer van Waasland-Beveren gaf ook aan dat ze maturiteit missen op het veld. "Voor onze bank kunnen we hen coachen, maar aan de andere kant van het veld missen we maturiteit."