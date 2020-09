Jess Thorup over zorgenkind Dewaest en hereniging met Onuachu: "Ben ervan overtuigd dat ik hem nog beter kan maken"

Thorup kreeg vrijdagmiddag een resem vragen afgevuurd bij zijn voorstelling als trainer van Racing Genk. De Deen ging geen onderwerp uit de weg. Onder meer de naam van Seba Dewaest passeerde.

Sebastien Dewaest, toch de voormalige aanvoerder van de Limburgers, verdween onder Wolf volledig op het zijplan. Enigszins verrassend wilde Dewaest ook onder Olivieiri geen deel meer uitmaken van de A-kern. Kan Thorup Dewaest overhalen, of is de lokroep van een transfer te groot?

"Ik heb nog niet de kans gehad om met Dewaest te spreken", vertelde Thorup. "Hij was niet bij de groep, hé. Op dit moment kijk ik enkel naar de jongens die er wel zijn."

Waarna sportief directeur Dimitri de Condé de hete aardappel kreeg doorgeschoven. "Seba heeft bewezen dat hij belangrijk was voor deze club. We hopen dat hij dat ook in de toekomst nog zal zijn. We hopen het alsnog recht te trekken, maar wij willen alleen spelers die met volle verstand en het hart bij Racing Genk zitten."

"Kan hem nog beter maken"

Thorup wordt bij Racing Genk overigens herenigd met Paul Onuachu. De twee werkten eerder al samen bij Midtjylland. "De eerste maanden ontbrak het hem aan coördinatie. Daar hebben we heel hard aan gewerkt. Ik wist dat hij een mooie carrière zou kunnen uitbouwen. Hij is al goed, maar ik ben ervan overtuigd dat ik hem nóg beter kan maken", aldus Thorup.