Collega-analist hint al naar nieuwe job voor Vanhaezebrouck: "Zullen snel collega minder hebben"

Vanhaezebrouck heeft na zijn periode bij Anderlecht een sabbat genomen en is nu net geopereerd, maar in de wandelgangen van de Ghelamco Arena wordt zijn naam steeds luider uitgesproken.

Het bestuur van de Buffalo's sprak wel zijn vertrouwen in Wim De Decker uit, maar de resultaten blijven uit. Met 6 op 21 wordt het al een huzarenstukje om de top vier te halen. Ook Play Sports-analist Eric Van Meir liet op Twitter al de naam van Vanhaezebrouck vallen.

Ik denk dat we ne redelijk snel n collega minder zullen hebben bij de analyses op @playsports hij is al is trainer geweest in @aagent #daarissem #waarzittem @devliegergeert @brtraes pic.twitter.com/qGnzHjtZ6c