Moet Wim De Decker ook al vrezen voor zijn job bij AA Gent? Coach van Buffalo's geeft zelf het antwoord

De ambities vooraf waren steil. Die waarmaken lukt voorlopig absoluut niet. En dus is de malaise enorm bij Gent.

"We zijn er ons heel bewust van dat het echt beter moet. We zitten momenteel in de hoek waar de klappen vallen", aldus Alessio Castro-Montes na de 2-3 nederlaag tegen OH Leuven.

"Een kans tegen is direct goal, we weten dat het beter moet en willen zo snel mogelijk beterschap verwezenlijken."

Schrik? Ik wist waar ik voor stond

Ook coach Wim De Decker zag het met lede ogen aan: "Als je in eigen huis drie goals slikt, dan weet je meteen waar het probleem zit. Ik kan niet zeggen dat de jongens er niet vol voor gegaan zijn."

"Schrik voor mijn persoonlijke situatie? Dat heb ik niet snel, dat heb ik nooit gehad. Maar toen ik in dit avontuur sprong, wist ik waar ik voor stond en hoe diep het zat. Dit is niet heel vreemd, maar schrik heb ik niet."