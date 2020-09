Van kwaad naar erger: fans gaan verhaal halen bij Louwagie na nieuwe nederlaag KAA Gent

Het gaat van kwaad naar erger bij KAA Gent. In de Champions League lijkt de poulefase niet te zullen gehaald worden behoudens een mirakel in Kiev woensdag, in de competitie werd opnieuw verloren tegen OH Leuven. De fans zijn het ook beu!

Na de wedstrijd gingen de supporters in de Ghelamco Arena hun ongenoegen uiten en verhaal halen bij sterke man Michel Louwagie. Gemoederen snel bedaard Die slaagde er uiteindelijk in om de gemoederen te bedaren, maar het maakt enkel maar duidelijk dat de boel op scherp staat in Gent. De ambities voor het seizoen waren enorm steil, de verkoop van Jonathan David en het snelle ontslag van Jess Thorup waren doornen in het oog van de supporters.