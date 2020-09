🎥 Zidane looft Courtois na wereldsave: "Erg tevreden"

Real Madrid had het niet makkelijk op bezoek bij Betis Sevilla. Uiteindelijk haalden ze het wel met 2-3 na weer een puike wedstrijd van Thibaut Courtois. Dat zag ook Zinedine Zidane.

Nog steeds geen Eden Hazard in de wedstrijdselectie van de Koninklijke, maar Courtois pakte wel uit met een cruciale redding op een kopbal.

“We zijn erg tevreden over de wedstrijd van Thibaut”, aldus Zidane. “Tegen Real Sociedad redde hij al een bal knap en vandaag opnieuw. We weten allemaal wat hij kan, ook in de opbouw van achteren. We hebben afgezien tegen Betis, maar het belangrijkste is dat we deze moeilijke match gewonnen hebben.”