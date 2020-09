Wat is er aan de hand met Luckassen bij Anderlecht? Nog geen match helemaal fit geweest dit seizoen

Het was bijzonder knullig hoe Anderlecht zondag de late tegengoal slikte. De man met boter op zijn hoofd? Derrick Luckassen. En dat was niet de eerste keer dit seizoen. De Nederlander zoekt achter zijn beste vorm.

Wat is er aan de hand met Luckassen? Vorig seizoen was hij nog een betrouwbare verdediger, maar dit seizoen heeft hij Anderlecht al punten gekost tegen Mechelen én tegen Eupen. Hoe hij met zijn hoofd naar de lage voorzet ging, was bijzonder knullig.

Bij een duel aan de andere kant had Luckassen zich bezeerd. Nadat hij moeizaam weer opstond, keek hij naar de bank, maar Kompany had zijn drie wissels al gedaan. De hamstrings die hem al een heel seizoen parten spelen, deden weer pijn. Het kan de verklaring zijn waarom hij niet met zijn been naar de bal ging.

In normale omstandigheden zou hij een paar weken rust moeten nemen, maar Anderlecht zit al niet dik in de centrale verdedigers.