Donderdag kent Club Brugge Europese tegenstanders: "Waarom niet voor de tweede plaats gaan en overwinteren in de Champions League?"

Donderdagavond weten we hoeveel Belgische ploegen er nog actief zullen zijn in de groepsfase van de Champions League en Europa League. Antwerp, Gent (CL bij winst, EL bij verlies) en Club Brugge zijn al zeker van Europees voetbal, Charleroi en Standard moeten hun laatste klip nog nemen.

Voor Club Brugge wordt het de derde opeenvolgende campagne in de groepsfase van de Champions League en de tweede voor Simon Mingolet in Brugse loondienst. "Het was vorig jaar een zware loting (PSG, Real Madrid en Galatasaray, red.) en ik hoop dat het een makkelijkere loting wordt, al zijn er geen makkelijke matchen in de Champions League", gaf Simon Mignolet aan.

Gebrek aan efficiëntie

Tegen Cercle Brugge bewees Club waar het vorig seizoen nog misliep in de Champions League: een gebrek aan efficiëntie. "We hebben zeker ons mannetje gestaan en mits wat meer efficiëntie hadden we ook in Europa kunnen doorstoten, in de Champions League."

Ook al wordt het bijzonder moeilijk, die tweede plaats moet een ambitie zijn volgens Mignolet. "We willen niet alleen Europees overwinteren. We kunnen ook voor tweede plaats gaan en doorstoten in de CL. Waarom niet? Dat moet zeker kunnen met onze ploeg", was hij erg ambitieus.

Liverpool

Een droomloting houdt de doelman van Club Brugge niet bezig. "Liverpool? Nee, geen must. Het kan en het zou mooi zijn, maar ik ga er niet specifiek op hopen. Ik heb wel nog niet zo veel matchen in Italië gespeeld", klonk het nog. "Ach, er zullen sowieso mooie ploegen uit de bus komen."