'Anderlecht wil defensieve problemen oplossen en informeerde bij concurrent voor play-off 1'

De spoeling in de verdediging is door blessures erg dun bij Anderlecht. Een extra verdediger zou dus alles behalve overbodige luxe zijn, maar de tijd dringt. Een van de opties is Sébastien Dewaest, sinds kort bij de B-kern van Racing Genk.

Anderlecht heeft een tekort aan fitte verdediger en heeft een oogje laten vallen op Sebastien Dewaest. De voormalige aanvoerder van de Limburgers vertoeft in de B-kern en wil vertrekken. Genk zit overigens niet in de problemen wat het aantal centrale verdedigers betreft. Paars-wit zou volgens Het Laatste Nieuws al geïnformeerd hebben bij KRC Genk, maar het dossier zit muurvast. Anderlecht wil de speler namelijk huren, terwijl Genk hem liefst meteen definitief van de hand doet. En andere optie, voor Dewaest dan, is dat nieuwe trainer Jess Thorup het gesprek aangaat. Misschien kan de verdediger zo weer terugkeren naar de A-kern. Vorig jaar tekende hij nog een contract tot 2023 bij Genk.