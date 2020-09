OFFICIEEL: Kameroens international trekt naar Waasland-Beveren

Waasland-Beveren heeft deze middag een nieuwe transfer officieel bekendgemaakt. De Waaslanders nemen namelijk Georges Mandjeck transfervrij over van Sparta Praag. Hij heeft een contract voor één seizoen getekend.

Nicky Hayen, de trainer van Waasland-Beveren, zocht nog naar een echte leider en die zou hij wel eens gevonden kunnen hebben. De Waaslanders hebben namelijk Georges Mandjeck binnengehaald.

Georges Mandjeck is een defensieve middenvelder en hij komt transfervrij over van Sparta Praag. Hij is een Kameroens international en hij heeft een contract voor één seizoen getekend bij Waasland-Beveren. Hij krijgt het rugnummer 4.