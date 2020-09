Raphael Holzhauser voor de eerste keer opgeroepen voor de nationale ploeg van Oostenrijk

Raphael Holzhauser is aan een sterke periode bezig. De middenvelder van Beerschot kon dit seizoen al 5 keer scoren en gaf ook al 5 assists in 7 wedstrijden. Daardoor is hij nu voor de eerste keer opgeroepen voor de nationale ploeg van Oostenrijk.





