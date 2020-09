"Ik geef Charleroi 80 procent kans als titelkandidaat"

Felice Mazzu doet het momenteel niet slecht met Union SG in 1B. Toch kijkt hij vol bewondering naar wat Charleroi momenteel presteert. Hij heeft heel veel respect voor het werk van twee mannen binnen de club.

Sterke man Mehdi Bayat is er daar één van. "Er is niemand in België die beter een club leidt dan Mehdi Bayat. Hij is het brein en de structuur van dit Charleroi. Hij ziet dingen anders, is slim, vriendelijk, kan ook streng zijn, maar hij is vooral iemand die houdt van zijn spelers en staf. Het is geen toeval dat Charleroi aan de leiding staat", zegt Mazzu in Het Nieuwsblad.

De tweede is Karim Belhocine, die van de Carolo's een titelkandidaat gemaakt heeft. “Ik geef ze tachtig procent kans. Belhocine is op dit moment de beste trainer van België. Het is voorlopig onmogelijk om tegen Charleroi te winnen. Het is een evenwichtig team met de beste defensie en het beste aanvallende duo van België."