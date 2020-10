Miguel Van Damme organiseerde afscheidsmatch met ex-ploegmaats, familie en vrienden

"Er zijn geen behandelingen meer mogelijk..." Het nieuws dat er weer leukemie was vastgesteld bij Miguel Van Damme sloeg in als een bom in de Belgische voetbalwereld. Woensdagavond organiseerde de doelman een afscheidsmatch tussen ex-ploegmaats van Cercle en SK Maldegem.

Van Damme gaf zondag nog de aftrap in de Brugse derby, een bijzonder pakkend moment. Woensdagavond evenzeer voor de aanwezigen. Vrienden, familie en ex-ploegmaats speelden een afscheidsmatch in Jan Breydel. De twee ploegen deden shirts aan van Cercle en SK Maldegem, de ploeg waar hij zijn jeugdopleiding kreeg. Onder de aanwezigen bekende ex-voetballers als Maarten Martens en Hans Cornelis. 🔝 @MiguelVd_16 nodigde woensdagavond enkele collega en ex-collega profvoetballers uit voor een vriendenmatch tegen KSK Maldegem, de ploeg waar het voor Miguel allemaal begon! #levecercle #LeveMiguel #16 pic.twitter.com/BLidSTqyRo — Cercle Brugge (@cercleofficial) October 1, 2020