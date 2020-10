Ploegmaats en trainer bijzonder blij voor uitblinker Antwerp: "How you train is how you play"

Een onverwachte 'Man van de Match' voor Antwerp: Koji Miyoshi. De Japanner speelde op een voor hem ongewone positie, maar deed dat fantastisch. Hij dong een own goal af, scoorde en gaf een pre-assist.

Ivan Leko was dan ook bijzonder lovend voor de kleine sneltrein, die eerder nog niet in het stuk voorkwam. "I like: how you train is how you play", liet Leko weten. "Ik vind dit zo fijn voor hem. Hij zou normaal gezien starten in de bekerfinale, maar raakte toen geblesseerd."

"Daarna wou ik vertrouwen geven aan het team dat won. Maar op training was hij altijd één van de besten. Ik sprak met hem of hij op de flank wou spelen. Hij is geen winger, hij is een tien. Maar hij wou zo graag spelen. Volgende match speelt hij waarschijnlijk weer op dezelfde positie!"

Ik denk dat ik mijn kwaliteiten laten zien heb

De uitblinker zelf weet dat hij met serieuze concurrentie zit op zijn positie. "Refaelov is een heel goeie speler en doet het ook goed. Ik sprak met de coach. Kijk, ik prefereer de tien, maar ik wil gewoon spelen. Ik denk wel dat ik mijn kwaliteiten vandaag liet zien."

De aimabele Japanner ligt goed in de groep en iedereen was dan ook bijzonder blij voor hem. "Ja, hij was heel belangrijk voor ons en daar ben ik zo blij om", knikte Ritchie De Laet. "Hij is altijd geduldig geweest, heeft nooit zijn hoofd laten hangen en heeft hard getraind! Hij verdient dit!"