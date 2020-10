Club opent in Champions League tegen Zenit: ontdek hier de volledige speelschema's van onze teams in Europa!

Na de lotingen voor Champions League en Europa League was het voor Club Brugge, AA Gent, Standard en Antwerp ook uitkijken naar het exacte speelschema dat hen in Europa te wachten staat. Voor elk van die teams is dat nu ook bekend.

Club Brugge zal aan zijn Champions League-campagne beginnen op 20 oktober met een bezoek aan Zenit. Twee dagen later staat de eerste speeldag in de poules van de Europa League op het programma. Standard treft dan Glasgow Rangers, Antwerp neemt het op tegen Ludogorets en AA Gent speelt tegen Slovan Liberec. Bekijk hieronder de volledige speelschema's van de vier Belgische ploegen in Europa. Speelschema Club 20 oktober 18u55: Zenit - Club Brugge

28 oktober 21u: Club Brugge - Lazio

4 november 21u: Club Brugge - Dortmund

24 november 21u: Dortmund - Club Brugge

2 december 21u: Club Brugge - Zenit

8 december 18u55: Lazio - Club Brugge Speelschema Standard 22 oktober 18u55: Standard - Rangers

29 oktober 21u: Benfica - Standard

5 november 18u55: Lech Poznan - Standard

26 november 21u: Standard - Lech Poznan

3 december 21u: Rangers - Standard

10 december 18u55: Standard - Benfica Speelschema Antwerp 22 oktober 21u: PFC Ludogorets 1945 - Royal Antwerp FC

29 oktober 18u55: Royal Antwerp FC - Tottenham Hotspur

5 november 21u: Royal Antwerp FC - LASK

26 november 18u55: LASK - Royal Antwerp FC

3 december 18u55: Royal Antwerp FC - PFC Ludogorets 1945

10 december 21u: Tottenham Hotspur - Royal Antwerp FC Speelschema AA Gent 22 oktober 21u: FC Slovan Liberec - KAA Gent

29 oktober 18u55: KAA Gent - TSG 1899 Hoffenheim

5 november 21u: FK Crvena Zvezda - KAA Gent

26 november 18u55: AA Gent - Crvena Zvezda

3 december 18u55: AA Gent - Slovan Liberec

10 december 21u: Hoffenheim - AA Gent