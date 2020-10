De metamorfose van 'laatbloeier' Tarik Tissoudali: "In 1B geen seconde tijd om na te denken, nu veel tactischer"

Tarik Tissoudali (27) is misschien wel de belichaming van de remonte van Beerschot. De Nederlandse Marokkaan leek overbodig op het Kiel, maar knokte zich op een voor hem nieuwe positie terug in het team.

Tarik Tissoudali is , of beter gezegd was, een typische winger. Het was dan ook schrikken voor de Amsterdammer toen Losada overschakelde naar een 3-5-2, waarin geen plaats is voor echte flankaanvallers. Zijn verhaal bij Beerschot leek uitgeschreven, maar Tissoudali werkte zich rond Noubissi op als certitude in de basis van Losada.

"Ik heb de coach echt moeten overtuigen dat ik ook als nummer tien of tweede spits kon spelen", vertelt Tissoudali in GvA. "Dit seizoen ben ik meer een valse nummer tien, he. Samen met Holzhauser speel ik in de rug van Noubissi. Nu maak ik veel meer defensieve meters. Maar dat gaat me goed af.

Net als de rest van Beerschot lijkt ook Tissoudali amper moeite te hebben met het niveauverschil tussen 1B en 1A. "Nee, ik had het helemaal anders ingeschat. In 1B krijg je geen seconde de tijd om na te denken. In 1A gaat het er veel tactischer aan toe, de tegenstanders zetten pas heel hoog op het veld druk. Dat was even wennen."