Maakt Sinan Bolat zondag zijn debuut voor AA Gent? "De beslissing is genomen"

Het zieke AA Gent ontvangt zondagmiddag Beerschot, dat al weken op een roze wolk leeft. De kans is groot dat Sinan Bolat zijn debuut zal maken in doel bij de Buffalo's. "Ik twijfel er niet aan dat hij klaar is" liet Wim De Decker alvast weten op de persconferentie.

Door de Europese schorsing van Bolat stond Roef in de confrontaties met Dynamo Kiev in doel. Toch is de kans groot dat Bolat, na enkele onzekere optredens van Roef, zondag voor het eerst onder de Gentse lat zal staan. "Sinan was al een paar weken klaar", liet De Decker weten op de persconferentie van vrijdag. "Zijn voordeel is dat hij niet veel wedstrijdritme nodig heeft om er te staan." Dat Bolat meer uitstraling heeft dan Roef, is voor iedereen duidelijk. Dat zou de weifelende defensie misschien kunnen helpen? "Het zou flauw zijn om dat alleen aan de doelman toe te schrijven. Met het kan er wel iets aan doen, door een bepaalde zelfzekerheid en coaching. De beslissing wie er zal keepen, is genomen. Maar voorlopig ga ik daar niet meer over zeggen", besluit De Decker.





